Köln (ots) -Im aktuellen Beraterranking von brand eins und Statista wurde die globale Strategieberatung Simon-Kucher erneut in den Beratungsfeldern "Marketing, Marke, Pricing" und "Vertrieb, After Sales, CRM" sowie in der Branche "Konsumgüter & Handel" mit der Bestnote ausgezeichnet.Im aktuellen Ranking "Die besten Unternehmensberater 2026" von brand eins und Statista wird Simon-Kucher in fünf Branchen und zwei Beratungsfeldern ausgezeichnet. Die Strategieberatung erhält die Bestnote in den Beratungsfeldern "Marketing, Marke, Pricing" und "Vertrieb, After Sales, CRM" sowie in der Branche "Konsumgüter & Handel". Damit gehört Simon-Kucher bereits zum 13. Mal in Folge zu den prämierten Beratungen.Das Ranking gilt als einer der wichtigsten unabhängigen Branchenvergleiche im deutschsprachigen Beratungsmarkt. Die Bewertungen basieren auf Empfehlungen von Beratungsexperten sowie Führungskräften aus Unternehmen."Entscheider wissen, an wen sie sich wenden, wenn es um messbaren Mehrwert geht", sagt Dr. Gunnar Clausen, Co-CEO von Simon-Kucher. "Sie schätzen insbesondere die Verbindung aus unserer umfassenden Commercial-Excellence-Expertise und unseren digitalen, Daten- und KI-basierten Ansätzen."*Über das Ranking:Die Liste "Die besten Unternehmensberater 2026 (https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/berater-2026/die-besten-unternehmensberater-des-jahres-2026)" von brand eins und Statista basiert auf einer Experten- und Klientenbefragung. Im September 2025 wurden 2.191 Partner und Principals aus Unternehmensberatungen sowie 1.100 leitende Angestellte aus Unternehmen befragt. Zusätzlich wurden 597 Führungskräfte aus DAX-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen gezielt zur Teilnahme eingeladen (Oktober 2025).Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.comFür Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 160 92180752Email: roxana.mueller@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/6238002