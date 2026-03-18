Chart des Tages | EUR/USD gibt vor der Entscheidung der US-Notenbank leicht nach

Die EURUSD Prognose bleibt im aktuellen Marktumfeld stark von geldpolitischen Erwartungen geprägt. Im Bereich Forex Aktuell zeigt sich das Währungspaar heute mit einer moderaten Korrektur, nachdem zuvor ein dynamischer Anstieg von etwa 1,135 auf 1,152 verzeichnet wurde. Im Fokus steht nun die bevorstehende Entscheidung der US-Notenbank (Fed), die als entscheidender Impulsgeber für den weiteren Kursverlauf gilt.

- EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652759 - Ticker: EUR/USD

Im Basisszenario wird erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt und ihren vorsichtigen Kurs beibehält. Dennoch liegt die eigentliche Bedeutung der Sitzung weniger in der Entscheidung selbst, sondern vielmehr in den aktualisierten Zinsprojektionen. Diese könnten eine restriktivere Ausrichtung signalisieren und damit den US-Dollar stärken - ein klar negativer Faktor für den EURUSD.

Für die EURUSD Prognose ist insbesondere der sogenannte Dot Plot entscheidend. Sollte sich dieser in eine restriktivere Richtung verschieben, könnte dies darauf hindeuten, dass mehrere Mitglieder der Fed weniger Zinssenkungen erwarten oder diese zeitlich nach hinten verschieben. Ein solches Szenario würde den Zinsvorteil der USA gegenüber der Eurozone verlängern und den Druck auf den EURUSD erhöhen.

Im Bereich Forex Aktuell zeigt sich bereits eine Anpassung der Markterwartungen: Anleger rechnen inzwischen nur noch mit einer Zinssenkung in diesem Jahr und einer weiteren im kommenden Jahr - vermutlich erst im zweiten Halbjahr. Diese Neubewertung unterstützt den US-Dollar zusätzlich und begrenzt das Aufwärtspotenzial des EURUSD....

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