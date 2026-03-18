Mehr Gold als gedacht? Goldproduzent setzt auf Expansion

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Heliostar berichtet über neue Bohrergebnisse an der San-Agustin-Mine und hebt hervor, dass sich Goldmineralisierung über mehr als 200 Meter hinaus vom Rand der bestehenden Reserven erstrecke. Das Management erklärt, diese Ergebnisse deuteten auf ein erhebliches Potenzial zur Ausweitung der Ressourcen und damit zur Verlängerung der Minenlaufzeit hin. Gleichzeitig habe das Unternehmen das Bohrprogramm deutlich ausgeweitet, um dieses Potenzial systematisch zu prüfen.
Heliostar berichtet über neue Bohrergebnisse an der San-Agustin-Mine und hebt hervor, dass sich Goldmineralisierung über mehr als 200 Meter hinaus vom Rand der bestehenden Reserven erstrecke. Das Management erklärt, diese Ergebnisse deuteten auf ein erhebliches Potenzial zur Ausweitung der Ressourcen und damit zur Verlängerung der Minenlaufzeit hin. Gleichzeitig habe das Unternehmen das Bohrprogramm deutlich ausgeweitet, um dieses Potenzial systematisch zu prüfen.
Goldfunde direkt an der Grubengrenze
Das Unternehmen berichtet, es habe erste Resultate eines laufenden Bohrprogramms veröffentlicht, das auf Erweiterungsbereiche nahe der bestehenden Tagebaugrube abziele. Im Mittelpunkt stehe die
sogenannte Corner Expansion Zone, ein Bereich unmittelbar angrenzend an die aktuelle Mine. Dort seien mehrere Abschnitte mit Goldgehalten identifiziert worden, darunter 35,1 Meter mit 0,40 Gramm
Gold pro Tonne Gestein, 19,8 Meter mit 0,60 g/t sowie 13,7 Meter mit 0,81 g/t. Das Unternehmen erklärt, diese Werte entsprächen dem Niveau des aktuellen Minenplans. Zur Einordnung: Die Einheit g/t
beschreibt, wie viele Gramm Gold durchschnittlich in einer Tonne Gestein enthalten sind, eine zentrale Kennzahl im Bergbau.
Besonders hervorzuheben sei laut Unternehmen, dass sich die Mineralisierung über mehr als 200 Meter vom Rand der bestehenden Reserven erstrecke und weiterhin offen sei. Das bedeute, dass die Ausdehnung noch nicht vollständig abgegrenzt sei und weiteres Wachstum möglich erscheine.
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