Ein europäischer Industriegaskonzern entwickelt sich immer mehr zum Profiteur gleich mehrerer Zukunftstrends. Wasserstoff, Dekarbonisierung und Halbleiterindustrie gewinnen weltweit an Bedeutung und treiben die Nachfrage spürbar an. Entscheidend ist jedoch, wie der Konzern diese Dynamik in stabile und hochprofitable Strukturen übersetzt.Das Geschäftsmodell überzeugt mit planbaren Erträgen und hoher Stabilität. Langfristige Lieferverträge sichern kontinuierliche Cashflows, während die operative Marge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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