Wie sich die Wohnungspreise und die Nachfrage von Kaufinteressierten in den mittelgroßen Städten hierzulande entwickelt haben, zeigt eine aktuelle Auswertung. Demnach hat die Nachfrage in einigen B-, C- und D-Städten deutlich schneller zugelegt als die Kaufpreise. Wo sich dadurch Renditechancen ergeben. Das Immobilienportal ImmoScout24 hat den Immobilienmarkt in 118 Großstädten der zweiten Reihe in Deutschland unter die Lupe genommen. Laut der Analyse entwickelt sich gerade in den B-, C- und D-Städten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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