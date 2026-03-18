Steigende Insolvenzzahlen erhöhen auch für Versicherungsmakler das Risiko. Denn mit der Insolvenz eines Unternehmens, aber auch einer Privatpersonen ändern sich Zuständigkeiten, Verträge und Vergütung grundlegend. Worauf Makler achten müssen und wo konkrete Haftungsfallen lauern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes registrierten die deutschen Amtsgerichte im Jahr 2025 insgesamt 24.064 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Hinzu kamen mehr als 77.000 Privatinsolvenzen. Beide Zahlen bedeuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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