Der Ölmarkt steht unter massivem Druck durch geopolitische Konflikte und strategische Entscheidungen großer Förderländer. Neue Exportwege treffen auf militärische Eskalationen und treiben die Unsicherheit weiter an. Gleichzeitig verändert sich die Investitionsstrategie der Energiekonzerne spürbar.Neue Exportwege entlasten den Markt nur teilweise Die Ölpreise gerieten unter Druck, nachdem ein neues Abkommen den Export irakischen Öls über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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