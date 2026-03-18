Hannover (ots) -Viele Selbstständige und Unternehmen wie Agenturen, Berater und B2B-Firmen stehen vor derselben Herausforderung: Trotz guter Leistungen bleibt Wachstum unplanbar. Kundengewinnung basiert häufig auf Empfehlungen oder einzelnen Maßnahmen, während klare Vertriebsstrukturen, skalierbare Prozesse und eine eindeutige Positionierung fehlen. Das Ergebnis ist ein Zustand, den viele Freelancer, Selbständige und Unternehmer kennen - steigender Umsatz bei gleichzeitig wachsender Überlastung.Interne Prozesse sind zudem oft nicht skalierbar und der Unternehmenserfolg hängt stark vom Inhaber selbst ab. Klassische Marketingstrategien oder Vertriebsaktivitäten bringen zwar kurzfristige Ergebnisse, führen jedoch selten zu stabilen, reproduzierbaren Umsätzen.Hakan Ersu, Gründer und Geschäftsführer der Beratungsfirma Ersu Consulting GmbH sowie von ScaleFlow und der Ersu Group, unterstützt Unternehmen mit seinem Team dabei, genau diese Strukturen zu verändern. Mit einem klaren Fokus auf systematische Kundengewinnung, skalierbare Prozesse und datenbasierte Entscheidungen entwickelt er gemeinsam mit seinen Kunden digitale Wachstumsmodelle von Marketing, bis hin zu Digitalisierung, KI und Systemvertrieb, die unabhängig vom Zufall funktionieren.Vom operativen Chaos zur strukturierten SkalierungIn vielen B2B-Unternehmen fehlt es nicht an Leistung, sondern an Klarheit. Angebote sind unscharf positioniert, Zielgruppen nicht klar definiert und Vertriebsprozesse nicht standardisiert. Die Folge: Umsatz entsteht, aber nicht planbar. Unternehmer arbeiten überwiegend im Tagesgeschäft, statt strategisch am Unternehmen zu arbeiten."Viele Unternehmer sind operativ gefangen und versuchen oft, alles gleichzeitig anzubieten und jeden anzusprechen", erklärt Hakan Ersu. "Sie haben Kunden, aber keine Systeme. Und genau das verhindert Wachstum und führt dazu, dass sie im Markt nicht klar oder garnicht erst wahrgenommen werden."Diese sogenannte "Bauchladen"-Struktur führt nicht nur zu ineffizienten Prozessen, sondern verhindert auch Skalierbarkeit. Ohne klare Systeme bleibt Wachstum abhängig vom Inhaber und damit begrenzt.Statt auf kurzfristige Maßnahmen zu setzen, verfolgt Ersu daher einen strukturierten und ganzheitlichen "All-In-One"-Ansatz. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung klarer Geschäftsmodelle, die Definition präziser Zielgruppen sowie der Aufbau von Prozessen, die Kundengewinnung, Vertrieb und Leistungserbringung miteinander verbinden. Ziel ist es, Unternehmen so aufzustellen, dass Wachstum nicht mehr vom Zufall abhängt, sondern reproduzierbar wird.Systematische Kundengewinnung statt ZufallswachstumEin zentraler Hebel liegt in der planbaren Leadgenierierung, insbesondere was die Kundengewinnung im B2B-Sektor betrifft. Während viele Unternehmen weiterhin auf Empfehlungen oder manuelle Akquise setzen, zeigt die Praxis, dass skalierbares Wachstum nur durch strukturierte Marketing- und Vertriebsprozesse sowie digitaler Reichweite möglich ist."Du kannst der beste Dienstleister sein - wenn niemand weiß, dass es dich gibt, verdienst du keinen Cent", so Ersu.Der Ansatz von Hakan Ersu setzt genau an diesem Punkt an. Im ersten Schritt der Zusammenarbeit geht es häufig je nach der IST-Situation des Kunden darum, Komplexität zu reduzieren und Klarheit zu schaffen: Wer ist die Zielgruppe, welches Problem wird gelöst und wie lässt sich daraus ein Angebot entwickeln, das im Markt klar positioniert und greifbar ist.Darauf aufbauend, entwickelt er gemeinsam mit seinen Kunden sogenannte No-Brainer-Angebote, die für die jeweilige Zielgruppe klar verständlich und unmittelbar attraktiv sind. Diese werden durch sowohl organische Social Media Strategien als auch durch Outbound-Systeme, Performance-Marketing, datenbasierte Kampagnen und optimierte Sales-Prozesse in den Markt gebracht. Ergänzt wird dies durch den Aufbau digitaler Infrastrukturen wie CRM-Systeme, Automatisierungen und KI-gestützte Prozesse.Das Ergebnis sind Systeme, die kontinuierlich qualifizierte Anfragen generieren und gleichzeitig die Effizienz im Vertrieb erhöhen."Wer seine Positionierung nicht geschärft hat, wird langfristig nicht wachsen", so Ersu. "Marketing ohne klare Strategie ist am Ende nur ein teures Hobby."Mehr als Beratung: Umsetzung als entscheidender FaktorEin wesentlicher Unterschied zu klassischen Beratungsansätzen liegt in der operativen Begleitung sowie in der Umsetzung vollständiger Systeme, die Marketing, Vertrieb und Prozesse miteinander verbinden. Statt reiner Strategieentwicklung setzt die Ersu Consulting GmbH auf eine enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden.Von der Analyse der Ausgangssituation über die Entwicklung der Strategie bis hin zur konkreten Umsetzung werden Marketingkampagnen, Vertriebsprozesse und interne Strukturen gemeinsam aufgebaut und optimiert. Der Fokus liegt dabei auf klaren KPIs, messbaren Ergebnissen, einer kontinuierlichen Verbesserung der Systeme, die Erhöhung der Abschlussquoten im Vertrieb, digitale CRM- und KI-Automatisierungssysteme sowie das Recruiting passender Mitarbeiter bzw. der spätere, gezielte Aufbau leistungsstarker Teams."Es geht nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern Ergebnisse zu erzielen", erklärt Ersu. "Die meisten scheitern nicht an fehlendem Wissen, sondern an der Umsetzung."Gerade deshalb schätzen Kunden nach Unternehmensangaben insbesondere die enge 1:1-Begleitung, die schnelle Erreichbarkeit und die Verbindung aus strategischer Klarheit und praxisnaher Umsetzung.Diese konsequente Ausrichtung auf Ergebnisse spiegelt sich auch in den Resultaten wider: Selbstständige und Unternehmer berichten von signifikanten Erfolgen wie Umsatzsteigerungen - oft in bis zu 7-stelliger Höhe, verbesserten Abschlussraten und einer deutlichen Entlastung im operativen Geschäft.Persönlicher Werdegang als Grundlage des AnsatzesDer unternehmerische Ansatz von Hakan Ersu ist eng mit seiner eigenen Geschichte verbunden. Aufgewachsen unter schwierigen Bedingungen und früh mit Verantwortung konfrontiert, entwickelte er bereits früh ein ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge.Schon mit zehn Jahren analysierte er die Marktdominanz globaler Player. "Ich habe mich selten für materielle Dinge interessiert. Mich triggerten eher Fragen wie: Warum sind Marken wie Coca-Cola omnipräsent und andere weniger? Wie entsteht dieser psychologische Hebel, der eine Marke zur alternativlosen Wahl macht?", erinnert sich Ersu. Diese frühe Faszination für Branding und Marktpsychologie sollte später zum Kern seiner Beratungsphilosophie werden.Doch der theoretische Forscherdrang wurde jäh durch die Realität unterbrochen. Der Tod seiner Mutter und der anschließende Weg ins Kinderheim mit elf Jahren zwangen Ersu in eine brutale Verantwortung. Er übernahm die Vaterrolle für seinen jüngeren Bruder. "Ich musste funktionieren, während andere sich orientierten. Diese Zeit im sozialen Abseits hat meinen Willen nicht gebrochen, sondern geschärft. Ich lernte: Wer keine Struktur hat, geht unter." Diese Lektion übertrug er später auf die Geschäftswelt: Ein Unternehmen ohne System ist kein Business, sondern ein Risiko.Nach ersten Erfahrungen im Online-Marketing und E-Commerce baute er im Jugendalter eigene Geschäftsmodelle auf und legte später dann den Grundstein für die Firmengruppe "Ersu Group". Ohne Startkapital oder familiären Rückhalt gelang es ihm, erfolgreiche Strukturen aufzubauen, die heute Unternehmen im sechs- bis achtstelligen Umsatzbereich unterstützen.Diese Erfahrungen prägen bis heute seine Arbeit als Serienunternehmer. Im Mittelpunkt stehen nicht theoretische Konzepte, sondern praxiserprobte Strategien, die unter realen Bedingungen funktionieren sowie der Fokus auf Umsetzung, klare Systeme und nachhaltige Ergebnisse statt kurzfristiger Effekte.Daten, Prozesse und Positionierung als ErfolgsfaktorenAus Sicht von Hakan Ersu sind es vor allem drei Faktoren, die über den Erfolg von Unternehmen entscheiden: klare Positionierung, strukturierte Prozesse und datenbasierte Entscheidungen.Während viele Anbieter auf kurzfristige Trends oder einzelne Tools setzen, verfolgt er einen ganzheitlichen Ansatz. Technologien wie KI, Automatisierung oder Performance Marketing spielen dabei eine wichtige Rolle - allerdings nur, wenn sie auf einem stabilen Fundament aufbauen."Technologie verstärkt nur, was bereits vorhanden ist", erklärt er. "Ohne Struktur und klare Prozesse wird auch die beste Technologie keine nachhaltigen Ergebnisse liefern."Unternehmen, die hingegen klare SOPs und KPIs etablieren, ihre Zielgruppe genau verstehen, ihre Prozesse systematisieren und datenbasiert arbeiten, können ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten gezielt skalieren und langfristig unabhängiger vom Inhaber werden.Erfahrung, Bewertungen und geprüfte Qualität als VertrauensfaktorDie Ersu Consulting GmbH positioniert sich bewusst als strategischer Wachstumspartner für Agenturen, Berater und B2B-Unternehmen im deutschsprachigen Raum.Im Beratungsmarkt, der vielerorts von lauten Versprechen und austauschbaren Angeboten geprägt ist, spielen Vertrauen und Nachweise eine wichtige Rolle.Mit einem zertifizierten Qualitätsmanagement auf Basis der ISO 9001, einer Akkreditierung beim deutschen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie zahlreichen Auszeichnungen, weiteren Zertifizierungen, mediale Platzierungen und verifizierte Bewertungen, setzt das Unternehmen auf geprüfte Standards und nachvollziehbare Ergebnisse.Zahlreiche Kunden konnten im Rahmen der Zusammenarbeit ihre Umsätze signifikant steigern, ihre Prozesse automatisieren und ihre Abhängigkeit vom operativen Tagesgeschäft reduzieren.Für Hakan Ersu sind solche Erfolge kein Nebenaspekt, sondern ein wesentlicher Qualitätsindikator: "Gerade in unserer Branche sollten nicht Lautstärke oder Inszenierung entscheidend sein, sondern Ergebnisse, Standards und echte Kundenerfahrungen."Nachhaltiges Wachstum und Digitalisierung im B2B-MarktLangfristig verfolgt Hakan Ersu das Ziel, den Mittelstand durch strukturierte Vertriebs- und Marketingprozesse zukunftsfähig zu machen und digital aufzustellen. Dabei geht es nicht nur um Wachstum, sondern auch um Stabilität, Effizienz und unternehmerische Freiheit.Außerdem möchte er die Art und Weise verändern, wie Unternehmen im B2B-Markt wachsen: weg von improvisierten Einzelmaßnahmen, weg von operativem Dauerstress, weg von austauschbaren Beratungsmodellen. Hin zu klaren Positionierungen, echter Professionalität, wiederholbaren Prozessen, messbaren Ergebnissen, skalierbaren Systemen und effizienter Digitalisierung."Erfolg darf kein Zufall sein", sagt Ersu. "Er muss das Ergebnis klarer Systeme, Praxis bewährter Wettbewerbsstrategien und konsequenter Umsetzung und Disziplin sein."Sein Anspruch ist es, Unternehmen nicht nur beim Wachsen zu begleiten, sondern auch die Standards dafür zu erhöhen.Über Hakan ErsuHakan Ersu ist Gründer und Geschäftsführer der Ersu Consulting GmbH sowie Kopf der Ersu Group. Er unterstützt Freelancer, Selbstständige und Firmen wie Agenturen, Berater und B2B-Unternehmer bei der Entwicklung skalierbarer Geschäftsmodelle, der planbaren Kundengewinnung und dem Aufbau effizienter Vertriebs- und Marketingprozesse. Seine Arbeit basiert auf datengetriebenen Strategien, strategischer sowie operativer Umsetzung und einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Digitalisierung.Pressekontakt:Ersu Consulting GmbHHakan ErsuTelefon: 0511/54611498E-Mail: office@ersuconsulting.deWebseite: www.ersuconsulting.deInstagram: https://www.instagram.com/_hakanersu_/LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hakan-ersu-912027204/Original-Content von: Ersu Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182144/6238035