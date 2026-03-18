Kiel (ots) -Am Montag, den 23. März 2026 um 10 Uhr, wird der Tender "Mosel" den Heimathafen Kiel verlassen. Der Versorger des Unterstützungsgeschwaders wird für die nächsten Monate den deutschen Beitrag im ständigen Marineverband 2 der NATO (Standing NATO Maritime Group 2) und zugleich der NATO-Unterstützungsmission in der Ägäis übernehmen. Die "Mosel" löst den Tender "Elbe" ab, der seit November 2025 als Führungsplattform in der Ägäis tätig ist.Der Kommandant, Kapitänleutnant Armin Hansen, ist sich der Aufgabe für die nächsten Monate gewiss: "Die operative Seite des Einsatzes lässt sich aufgrund der sich stets verändernden Lage aktuell noch schwer einschätzen. Doch sowohl dafür, als auch für die durchaus anspruchsvolle Navigation und Nautik im Einsatzgebiet sind meine Besatzung und ich bestens vorbereitet. Ich erwarte einen Einsatz, der zu jeder Zeit unsere volle Aufmerksamkeit erfordert".HintergrundinformationenNeben den Einsätzen, die vom Bundestag mandatiert sind, beteiligt sich die Deutsche Marine laufend an den multinationalen Flottenverbänden der NATO - wie an der Standing NATO Maritime Group (SNMG) 2. Für diese stellt die Deutsche Marine permanent Schiffe und Boote ab. Die Teilnahme an den NATO-Verbänden gehört auch in Friedenszeiten zu Deutschlands Verpflichtungen gegenüber dem Bündnis. Diese NATO-Verbände gibt es seit Jahrzehnten.Die NATO-Aktivität in der Ägäis ist der Beitrag der NATO zur Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationskrise. Sie wurde im Februar 2016 auf Antrag Deutschlands, Griechenlands und der Türkei mit dem Ziel beschlossen, die Flüchtlingsströme durch die Ägäis schnell und erheblich zu reduzieren. Mit den Aktivitäten beabsichtigt die NATO, zu einem Lagebild für die griechische und türkische Küstenwache sowie der europäischen Grenzagentur FRONTEX beizutragen. Die NATO-Kräfte unterstützen durch Seeraumüberwachung und dem Austausch von Lageinformationen, um die beteiligten Behörden bei ihrem Einsatz gegen Schlepper und deren Netzwerke zu unterstützen.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Tender 'Mosel' auf dem Weg in die Ägäis" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine zeitgerechte Akkreditierung gebeten.Termin: Montag, den 23. März 2026. Eintreffen bis spätestens 9 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)Schweriner Straße 17A, 24106 KielAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 20. März 2026, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle Ostsee, KielTelefon: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: pizaussenstelleostsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6238034