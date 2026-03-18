Nürnberg (ots) -- 69 Prozent der Bundesbürger wollen geplante Ausgaben kürzen oder ganz auf sie verzichten- Gestiegene Lebensmittelpreise belasten den Haushalt am stärksten- Bei jedem Dritten ist das frei verfügbare Budget geschmolzenDie Konsumlust der Bundesbürger bleibt verhalten - nach dem starken Inflationsanstieg ab 2022 hat sich die Teuerung zwar deutlich abgeschwächt und liegt nahe am EZB-Zielwert, doch viele Haushalte haben im Vergleich zu vor fünf Jahren real weniger Geld zur Verfügung.Sieben von zehn Deutschen wollen ihre Ausgaben reduzieren. Konkret gefragt: Müssten sie pro Monat 100 Euro einsparen, stünden Restaurantbesuche, Kleidung und Schuhe sowie Urlaubsreisen ganz oben auf der Einspar-Liste. Schon heute geben viele in diesen Bereichen weniger aus oder verzichten sogar. Das sind Ergebnisse des TeamBank-Liquiditätsbarometers 2025, für das 3.100 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt wurden.Vor allem die gestiegenen Lebensmittelpreise belasten 59 Prozent aller Haushalte, sieben Prozentpunkte mehr als noch im März 2025. Rund ein Drittel der Haushalte mit einem Netto-Einkommen von unter 2.000 Euro spürt zudem gestiegene Heiz- und Stromkosten überdurchschnittlich."Die finanzielle Resilienz vieler Menschen ist spürbar geschwächt. Wir beobachten, dass Konsumentscheidungen heute mit deutlich mehr Zurückhaltung getroffen werden als früher - ein Trend, der zeigt, wie sehr das Vertrauen in die eigene finanzielle Stabilität unter Druck geraten ist", sagt Christian Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank. Die Befragung macht deutlich, an welchen Stellen Menschen konkret sparen - und wo sie trotz eingeschränkter Budgets nicht vollständig verzichten möchten. Drei Viertel wollen zwar sparen, aber nicht vollständig auf Restaurantbesuche verzichten; ebenso wenig auf Urlaubsreisen, die zwei Drittel weiterhin fest einplanen.Fast alle kennen ihr frei verfügbares BudgetNahezu alle Befragten haben ihre Finanzen fest im Blick. Sie wissen, wieviel Geld ihnen nach Abzug von Miete, Strom und anderen Fixkosten zur Verfügung steht - oder können ihr Budget zumindest grob beziffern. Bei 30 Prozent der Befragten ist das frei verfügbare Einkommen in den vergangenen zwölf Monaten jedoch zurückgegangen. Vor allem Menschen über 50 Jahre und Haushalte mit weniger als 2.000 Euro Nettoeinkommen können sich deutlich weniger leisten.Demgegenüber schmieden vor allem junge Menschen nach wie vor Pläne: Von den 18- bis 29-Jährigen wollen 70 Prozent Geld für Anschaffungen ansparen. 71 Prozent planen Ausgaben für Urlaube, 59 Prozent für Hobbys und 57 Prozent für Kultur. Auch regional zeigen sich Unterschiede. In Hamburg und Berlin sind die Menschen überdurchschnittlich ausgabefreudig und planen auch in den kommenden 12 Monaten Budget für den Konsum ein.Hintergrundinformationen:Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013 Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im zweiten Halbjahr 2025 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.100 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/ zur Verfügung.TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK GruppeDie TeamBank bietet im Rahmen des Allfinanzangebots der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken unter den Marken easyCredit und fairer Credit ein breites Spektrum an Konsumfinanzierungslösungen. Dazu zählen innovative Ansätze wie die Bereitstellung eines Sofortkredits mit einem flexiblen finanziellen Rahmen sowie die Integration von Finanzierungskonzepten in Kauf- und Buchungsprozesse (Embedded Finance). Dies umfasst Rechnungs- und Ratenkaufmodelle, die nahtlos in die Wertschöpfungsketten der Händler und somit in den Alltag der Kundinnen und Kunden eingebettet sind.Kundenzentrierung ist dabei die zentrale Prämisse der TeamBank - nicht nur für Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation.Pressekontakt:Marc-Olivier WeberT +49 (0) 911/ 53 90 - 12 45F +49 (0) 911/ 53 90 - 10 38E: presse@teambank.deOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21886/6238032