Föhren (ots) -Während des Kölner Karnevals strömten auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende Menschen in die Innenstadt. Gleichzeitig versammeln sich täglich zahlreiche Besucher rund um den Dom - einen der meistbesuchten Orte Deutschlands. Damit bei solchen Menschenmengen schnell reagiert werden kann, läuft im Hintergrund ein hochkomplexes Sicherheitskonzept. Moderne Kamerasysteme, mobile Einheiten und digitale Leitstellen sorgen dafür, dass kritische Situationen früh erkannt werden können. Die Überwachung ist dabei längst kein statisches System mehr, sondern ein dynamisches Zusammenspiel aus Technik, Analyse und Einsatzkräften."Bei Großveranstaltungen wie dem Kölner Karneval oder rund um den Dom geht es nicht um Beobachtung, sondern um Prävention - wir müssen Gefahren erkennen, bevor sie eskalieren", sagt Carsten Simons, dessen Unternehmen unter anderem den Karneval und den Bereich rund um den Dom sicherheitstechnisch betreut. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie moderne Videoüberwachung konkret funktioniert, welche Rolle Echtzeitanalyse spielt und wie Sicherheit und Datenschutz miteinander vereinbart werden können.Mobile Kameratürme als Teil des SicherheitskonzeptsEin wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts sind mobile Videoüberwachungssysteme. Beim Kölner Karneval kamen dafür unter anderem Kameratürme des Unternehmens LivEye zum Einsatz. Insgesamt wurden rund zehn Systeme eingesetzt - darunter sieben LivEye One-Türme sowie drei autarke ProSolar-Systeme. Die Kameratürme wurden gezielt an stark frequentierten Punkten entlang der Strecke positioniert, etwa an großen Plätzen wie dem Neumarkt, Rudolfplatz, Heumarkt oder Wallraffplatz, wo besonders viele Besucher zusammenkommen.Von diesen erhöhten Positionen aus erfassen mehrere Kameras große Bereiche gleichzeitig. Dadurch erhalten Sicherheitsverantwortliche einen umfassenden Überblick über das Geschehen. Verdichten sich Menschenmengen oder entstehen unübersichtliche Situationen, lassen sich entsprechende Entwicklungen frühzeitig erkennen."Bei Großveranstaltungen müssen wir vor allem verstehen, was gerade passiert", erklärt Sicherheitsexperte Carsten Simons von LivEye. "Mobile Videoüberwachung ermöglicht es uns, auch bei dynamischen Menschenströmen schnell ein belastbares Lagebild zu bekommen."Echtzeitüberwachung und mobile LeitstelleDie Kameratürme arbeiten dabei nicht isoliert. Vielmehr sind sie in eine digitale Infrastruktur eingebunden, die eine kontinuierliche Auswertung der Videobilder ermöglicht. Während des Karnevals wurde dafür ein mobiler Leitstand im Kölner Stadthaus eingerichtet. Von dort aus beobachteten LivEye-Mitarbeiter gemeinsam mit Polizei, Sicherheitsdiensten und Vertretern der Stadt das Geschehen entlang der Strecke und bewerteten die Lage in Echtzeit. Die Videobilder wurden in Echtzeit übertragen, sodass Sicherheitsverantwortliche jederzeit ein aktuelles Lagebild erhalten konnten.Gerade bei Großveranstaltungen mit dicht gedrängten Besucherströmen erleichtert diese Form der Überwachung die Koordination erheblich. Gleichzeitig unterstützen die Kamerabilder auch organisatorische Abläufe des Umzugs. So können etwa Verzögerungen im Zug früh erkannt und Informationen direkt an die Zugleitung weitergegeben werden.Prävention statt reiner ReaktionModerne Videoüberwachung verfolgt dabei vor allem ein präventives Ziel. Werden ungewöhnliche Situationen früh erkannt, können Sicherheitskräfte rechtzeitig reagieren und mögliche Risiken entschärfen."Wenn wir Entwicklungen frühzeitig sehen, können wir eingreifen, bevor eine Situation eskaliert", betont Simons. Die Technik dient damit nicht in erster Linie der nachträglichen Auswertung von Vorfällen, sondern unterstützt Einsatzkräfte dabei, Risiken möglichst früh zu erkennen.Sicherheit und Datenschutz im GleichgewichtNeben der technischen Leistungsfähigkeit spielt auch der Datenschutz eine wichtige Rolle. Besucher werden durch entsprechende Hinweise über die Videoüberwachung informiert, während klare Regeln für den Umgang mit den Daten gelten. In vielen Fällen erfolgt die Überwachung ausschließlich in Echtzeit, ohne dass Bildmaterial dauerhaft aufgezeichnet wird.Trotz der enormen Menschenmengen und der hohen Mobilfunkauslastung während des Karnevals liefen die Systeme stabil, sodass die Verantwortlichen jederzeit Zugriff auf aktuelle Bilder hatten.Großveranstaltungen wie der Kölner Karneval zeigen, wie wichtig ein funktionierendes Zusammenspiel aus Technik und Einsatzkräften ist. Mobile Videoüberwachung - etwa durch Systeme von LivEye - hat sich dabei als fester Bestandteil moderner Sicherheitsstrategien etabliert. Sie schafft Übersicht in dynamischen Situationen und trägt dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen.Über LivEyeDie LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.000 Systemen und rund 140 Mitarbeitenden zählt LivEye zu den führenden Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.Pressekontakt:Carsten SimonsLivEye GmbHEuropa-Allee 56bD-54343 Föhren bei Trierpresse@liveye.comOriginal-Content von: LivEye GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170731/6238052