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Die Anteile deutscher Immobilienaktien sind zuletzt deutlich unter die Räder gekommen - zu Unrecht, wie starke Quartalszahlen und Insider-Käufe beweisen.

Deutsche Immobilienaktien: Einstiegschance nach Abverkauf?

Eigentlich gelten Immobilienwerte als defensive Anlagen, die von Unsicherheit am Markt profitieren. Diesem Ruf konnten Titel wie Vonovia in den vergangenen Wochen jedoch nicht gerecht werden: Die explodierenden Öl- und Gaspreise haben für stark steigende Anleiherenditen und eine geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen gesorgt, was auch bei Betongold zu beträchtlichen Kursverlusten geführt hat.

Immer mehr zeichnet sich in den vergangenen Tagen jedoch ab, dass der Abverkauf innerhalb der Branche überzogen sein und eine Einstiegschance bieten könnte. So hat beispielsweise TAG Immobilien am Mittwochmorgen ein überraschend starkes Geschäftsergebnis vorgelegt und wird dafür mit beträchtlichen Kursaufschlägen belohnt.

Eigene Prognose übertroffen, starkes 2026 in Aussicht gestellt

Der Hamburger Vermieter und Immobilienentwickler konnte sein FFO-Ergebnis im vergangenen Jahr um 3,0 Prozent auf 181,0 Millionen Euro steigern. Auch der bereinigte operative Ertrag entwickelte sich mit einem Plus von 4 Prozent zufriedenstellend.

Hierzu dürfte nicht zuletzt das Engagement auf dem polnischen Immobilienmarkt beigetragen haben, wo das Unternehmen seine eigenen Verkaufsziele mit 68,0 Millionen Euro übertreffen konnte. Der anhaltende Wohnungsmangel hierzulande führte außerdem zu einer Aufwertung von Bestandsimmobilien, wodurch im Portfolio eine Wertsteigerung von 3,1 Prozent erzielt werden konnte.

Für 2026 bekräftigte TAG Immobilien seine bereits im November vorgestellte Prognose und plant mit einem FFO-1-Anstieg von 6 Prozent auf 187 bis 197 Millionen Euro. In Polen möchte man noch erfolgreicher werden und sein Verkaufsergebnis um 40 Prozent auf 92 bis 98 Millionen Euro steigern, während gleichzeitig die Dividende stark angehoben werden und 50 Prozent des FFO betragen soll.

TAG Immobilien springt an, LEG Immobilien profitiert von Insiderkauf

Anlegerinnen und Anleger wissen das gute Abschneiden zu schätzen und belohnen die Aktie zur Wochenmitte mit einem Aufschlag von rund 3 Prozent. Das hilft auch den Anteilen von Vonovia auf die Sprünge, dessen Geschäftsergebnisse am Donnerstag erwartet werden.

Außerdem gefragt sind die Anteile von LEG Immobilien. Beim überwiegend in Nordrhein-Westfalen tätigen Vermieter gab es einen umfangreichen Insiderkauf: Aufsichtsrat Michael Zimmer hat am Montag Anteile im Wert von fast 200.000 Euro gekauft, wie aus an die BaFin übermittelten Dokumenten hervorgeht.

Das zeigt, dass die eigenen Aktien auch in der ein oder anderen Management-Etage als zu günstig bewertet gelten und das Chance-Risiko-Verhältnis nach dem Abverkauf in den vergangenen Wochen als attraktiv wahrgenommen wird.

Fazit: Schwache Charts, aber fundamental überwiegen die Chancen

Vor allem deutsche Immobilienaktien sind nach dem Kriegsausbruch im Iran stark unter Druck geraten, da die steigenden Anleiherenditen höhere Refinanzierungskosten bedeuten und die Chancen auf weitere Zinssenkungen durch EZB und Fed gesunken sind.

Schon vorher waren die Bewertungsniveaus vor allem im internationalen Vergleich niedrig, wodurch die Anteile und ihre überdurchschnittlich hohen Dividenden untermauert von starken Geschäftsergebnissen wie dem von TAG Immobilien jetzt noch attraktiver sind.

Anlegerinnen und Anleger auf der Suche nach werthaltigen Investments ignorieren die aktuell schwachen Chartbilder innerhalb der Branche und stellen bei Werten wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia einen Fuß in die Tür.

Gastautor: Max Gross

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