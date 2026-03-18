Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Geldpolitik bewegt sich derzeit nicht in einem einheitlichen Takt, so Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei Swisscanto/ZKB.Zusätzlich sorge die geopolitische Lage mit ihren Folgen für Ölpreise, Inflation und Zinserwartungen für Unsicherheit. Umso wichtiger sei es, die sehr unterschiedlichen Ausgangslagen der einzelnen Zentralbanken genauer zu betrachten. Das seien die Erwartungen für die geldpolitischen Sitzungen dieser Woche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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