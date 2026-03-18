Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) stellte nach ihrer März-Sitzung fest, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 spürbar zugenommen hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Neben einigen temporären Faktoren würden ein angespanntes Arbeitsmarktumfeld und begrenzte Kapazitäten zu diesem Preisdruck beitragen. Zusätzlich würden die unsicheren geopolitischen Entwicklungen - insbesondere im Nahen Osten und im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt - das Risiko weiterer Inflationsschübe erhöhen, unter anderem über steigende Energiepreise und mögliche Lieferengpässe. Der bereits merkliche Belastungsdruck auf die Haushalte habe das Vertrauen zusätzlich gedämpft. Da die RBA davon ausgehe, dass die Inflation länger über dem Ziel bleibe und die Risiken klar nach oben zeigen würden, habe sie sich für eine erneute Zinserhöhung entschieden. Der Leitzins sei mit knapper Mehrheit um 25 Basispunkte auf 4,10 Prozent angehoben worden. Die Zentralbank wolle die globale Lage, die Energieversorgungssituation sowie die inländische Nachfrage weiter genau beobachten, um flexibel reagieren und die Inflationserwartungen stabil halten zu können. (18.03.2026/alc/a/a) ...

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