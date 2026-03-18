Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklungen im Nahost-Krieg bestimmen das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Meldungen über iranische Angriffe auf die Energieproduktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten gestern die Öl- und Gaspreise zunächst wieder ansteigen lassen und den hiesigen Aktienmarkt anfangs unter Druck gebracht. Später sei es zu einer Erholung gekommen, auch weil die Energiepreise wieder den Rückwärtsgang eingelegt hätten. Am Renten- und Devisenmarkt sei die Verunsicherung ebenfalls groß, wenngleich es dort nach einem schwachen Start zu Kursgewinnen gekommen sei. Heute richte sich der Fokus nicht nur auf die Ereignisse am Persischen Golf, sondern auch auf die US-Notenbank, die über die Geldpolitik zu entscheiden habe. ...

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