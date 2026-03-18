New York (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag findet die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) statt - Patrick Barbe, Head European Fixed Income bei Neuberger Berman, geht davon aus, dass die Leitzinsen unverändert bleiben.Sollten die Ölpreise über einen längeren Zeitraum hoch bleiben, könnten die Währungshüter jedoch restriktiver werden. Patrick Barbe rechne nicht damit, dass der Iran-Krieg zu einem Wirtschafts- und Marktszenario wie 2022 nach Russlands Invasion in die Ukraine führen werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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