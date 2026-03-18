Der Oldenburger Umrüst-Spezialist Intax hat sein Portfolio mit Xpeng um eine weitere vollelektrische Marke erweitert. Für das Mittelklasse-SUV G6 sind ab sofort passende Taxi- und Mietwagenpakete erhältlich. Nach BYD und MG Motor ist es bereits die dritte chinesische Marke im Angebot. Der Impuls für die Zusammenarbeit kam laut Intax vom chinesischen Hersteller selbst. Im weiteren Verlauf war der Händler Süverkrüp, der unter anderem Xpeng-Standorte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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