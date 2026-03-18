Der US-Batteriehersteller Lyten hat vor, auf dem Northvolt-Gelände in Heide (Schleswig-Holstein) rund 1.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Das hat Lyten-CEO Dan Cook nun Vertretern der Landesregierung mitgeteilt. Für 2028 ist der Betriebsbeginn der Batteriefabrik geplant, die Zellen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen herstellen soll. Nach der Insolvenz des schwedischen Batteriezellherstellers Northvolt drohten dessen Pläne, eine Zellfabrik in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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