Frankfurt am Main (ots) -Darauf haben Fußball-Fans und Sammler gewartet: Passend zum Saison-Finale erscheint die neue Bundesliga Topps Chrome 2025/26 Kollektion (https://de.topps.com/pages/topps-chrome-bundesliga) endlich im Fachhandel, bei Müller und online unter topps.com. Das Gesicht der neuen Edition: Top-Rookie Saïd El Mala, der die Coolness der Chrome Cards als vielversprechender Youngster verkörpert. Mit der neuen Kollektion richtet Topps den Blick auf die Fußball-Stars von morgen - und auf ein Sammelphänomen, das längst Teil der globalen Popkultur ist.Wenn junge Fußballer ihre ersten Pässe auf der großen Bühne der Bundesliga spielen, beginnt oft mehr als nur eine Karriere. Für Fans und Sammler markiert dieser Moment auch den Anfang einer neuen Fußballgeschichte, der mit sogenannten Rookie Cards, den ersten Sammelkarten eines Spielers, in Händen gehalten werden kann. Die neue Bundesliga Topps Chrome 2025/26 Kollektion rückt besondere Momente wie diese ins Zentrum und verbindet klassische Sammelleidenschaft mit modernem Design: Metallisch glänzende Oberflächen, limitierte Farbvarianten und das hochwertige Finish sorgen für einen Look, der näher an Streetwear-Ästhetik und Popkultur als an klassischen Sportmemorabilien ist.Topps Chrome: Coolness der neuen GenerationDas Gesicht der neuen Chrome-Kollektion verkörpert diese Coolness: Saïd El Mala (1. FC Köln), einer der aktuellen Top-Rookies und somit unter den Chase Cards, also den besonders gefragten Sammelkarten der Edition. Er findet selbst: "Es ist schon toll, wenn Leute dich ziehen können." Demjenigen, der auf seine 1/1 in der neuen Kollektion stößt, würde er einiges anbieten - "Hauptsache, er gibt mir die Karte." Doch auch wenn ihn langsam das Sammelkartenfieber packt, hat El Mala den dahinterliegenden Moment seines Bundesliga-Debüts noch nicht ganz realisiert. "Man muss sich ein paar Mal kneifen, damit das im Kopf ankommt", gibt er zu. Sein sportliches Vorbild war immer Cristiano Ronaldo, wobei er sich nicht viel von anderen Spielern abschaut. "Ich mache einfach intuitiv, also Kopf aus und einfach drauf losdribbeln. Deswegen ist es wichtig, den Kopf frei zu haben und immer daran zu denken, wofür du es machst und warum du überhaupt angefangen hast - weil es einfach Spaß macht", erklärt El Mala seine Spielweise.Die Bundesliga als Bühne für große FußballgeschichtenEben diese Einstellung ist es, die Youngsters wie El Mala auszeichnet. "Ein absoluter Top-Rookie ist für mich jemand, der unbekümmert ist. Er geht in ein Spiel rein und denkt nicht zu viel nach, sondern will einfach nur spielen", meint Manuel Thiele, Sportjournalist und Content Creator. Dabei gilt kaum eine Liga international als so verlässliche Talentschmiede wie die Bundesliga. Es gibt viele Fußball-Stars, die ihre ersten Schritte hier in Deutschland gemacht haben. "Das ist in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden - aber gerade deshalb ist es wichtig, dass man wieder so Jungs wie El Mala hat, die aufploppen und zeigen, was sie können", so Thiele weiter. Große Fußballmomente sind mit der aktuellen Rookie Class der Bundesliga vorprogrammiert: Mit aufstrebenden Youngsters wie Lennart Karl (FC Bayern München), Yan Diomande (RB Leipzig) und Luka Vuskovic (Hamburger SV) ist sie ein echtes Highlight für Fans und Sammler.Warum Rookie Cards die Zukunft des Fußballs erzählenViele der heute größten Fußballnamen tauchten zunächst als junge Talente auf ihren ersten Trading Cards auf - lange bevor sie Bundesliga-Meisterschaften gewannen oder UEFA Champions-League-Titel holten. Für viele Fans ist das Sammeln deshalb auch eine Art sportliches Scouting: Wer heute ein Auge für junge Talente hat, hält vielleicht schon morgen ein wertvolles Stück Fußballgeschichte in den Händen. So ging beispielsweise eine 1/1 Chrome Card von Erling Haaland aus seiner Zeit beim BVB für stolze 432.000 US-Dollar über den Tisch und stieg damit zur teuersten Bundesliga-Sammelkarte auf. Die Bedeutung der Rookie Cards bestätigt auch Tim Lehmann, Content Creator und Fan des 1. FC Köln, bei dem El Mala aktuell unter Vertrag steht: "So eine erste eigene Sammelkarte ist ein sichtbarer Moment, der zeigt: Der Junge ist angekommen. Für mich als Fan ist das nicht nur irgendein Sammlerstück. Das ist ein kleines Stück Erinnerung an den Anfang seiner Geschichte."Unvergessliche Fußballmomente zum Anfassen: Bundesliga Topps Chrome 2025/26Die neue Bundesliga Topps Chrome 2025/26 Kollektion macht besondere Fußballmomente auf Chrome-Karton greifbar - mit mutigen Designs, starken Inserts und einem spannenden Autogramm-Line-up. Die Edition vereint:- Globale Superstars wie Raúl, Jude Bellingham oder Erling Haaland- Clublegenden wie Gerd Müller, Uwe Seeler oder Alexander Meier- Rookies, die die Saison 2025/26 prägenFußball-Fans und Sammler aufgepasst: Die neue Kollektion ist ab heute bei ausgewählten Fachhändlern wie Gate to the Games, Müller und online unter topps.com erhältlich.Pressekontakt:Pressestelle Toppsc/o follow red GmbHJasmin MayaWaldburgstraße 17/1970563 Stuttgartt: +49 (0)173-2847058jasmin.maya@followred.comOriginal-Content von: Topps Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81617/6238079