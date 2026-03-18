© Foto: Christophe Gateau/dpaHelloFresh bestätigt schwache Geschäftszahlen für 2025 und schwachen Ausblick für 2026. Das Unternehmen erwartet ein moderates Umsatzminus und eine langsame Erholung im Fertiggerichte-Segment. Die Aktie fällt weiter.HelloFresh hat die bereits im Februar veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 nun mit dem heutigen Geschäftsbericht bestätigt. Das Unternehmen verzeichnete einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 9 Prozent, wobei der Rückgang in der Kategorie Kochboxen mit 12,7 Prozent deutlicher ausfiel. Bei den Fertiggerichten zeigte sich ein moderater Rückgang von 1,4 Prozent. Die Aktie reagiert am Mittwoch mit einem weiteren brutalen Abverkauf und fällt um mehr …Den vollständigen Artikel lesen
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