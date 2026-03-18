500 Millionen Dollar in 24 Stunden! Bitcoin-ETFs feiern Comeback - Trump sendet starkes Krypto-Signal

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In den vergangenen 24 Stunden flossen mehr als 500 Millionen US-Dollar in US-Spot-Bitcoin-ETFs - ein neuer Höchstwert auf kurzfristiger Basis. Der Bitcoin-Preis näherte sich daraufhin rasch der Marke von 70.000 US-Dollar. Marktstimmung, Kapitalzuflüsse und Kursdynamik zogen gleichzeitig deutlich an.

Noch entscheidender ist jedoch ein politischer Faktor: Trumps jüngste krypto-freundliche Signale werden am Markt als starkes politisches Statement interpretiert und verstärken die Erwartungen der Investoren. Gleichzeitig bauen Institutionen unterhalb von 60.000 US-Dollar still und strategisch Absicherungspositionen gegen mögliche Kursrückgänge auf - ein Hinweis darauf, dass das Volatilitätsrisiko weiterhin präsent ist.

In dieser komplexen Struktur aus "Kapitalzufluss + politischem Impuls + strategischer Risikoabsicherung" setzen immer mehr Investoren ergänzend auf Cloud-Mining-Modelle wie NOW DeFi um einen stabilen Cashflow-Puffer aufzubauen.

Wenn der Markt in eine Phase erhöhter Volatilität eintritt, verändert sich die Investmentlogik: Cashflow zuerst

Immer mehr Krypto-Investoren verlagern ihren Fokus von der reinen Richtungsprognose hin zur Steigerung der Kapitaleffizienz. Die Gründe sind offensichtlich:

Solange der Trend nicht bestätigt ist, bleibt das Risiko von Fehlkäufen hoch;

Wer vollständig abwartet, verliert wertvolle Zeitrendite;

Wenn Institutionen absichern, ist mit anhaltender Volatilität zu rechnen.

Daher setzt sich zunehmend eine robustere Strategie durch:

In unsicheren Marktphasen zunächst nachhaltige Cashflow-Strukturen aufbauen und erst danach auf die Kursrichtung setzen.

Aus diesem Grund verlagern immer mehr Investoren einen Teil ihres Kapitals auf Cloud-Mining-Plattformen wie NOW DeFi oder vergleichbare Cashflow-Modelle, um Kursschwankungen im Portfolio auszugleichen.

NOW DeFi: Marktschwankungen in täglichen Cashflow verwandeln

In Phasen starker Kursschwankungen bietet NOW DeFi einen alternativen Ansatz: Statt auf kurzfristige Preisbewegungen zu spekulieren, ermöglicht ein Cloud-Mining-Vertragsmodell eine vergleichsweise stabile tägliche Ertragsstruktur.

Nutzer müssen weder eigene Mining-Hardware erwerben noch Strom-, Wartungs- oder Hosting-Kosten tragen. Es genügt, Verträge für gängige Kryptowährungen wie BTC oder ETH auszuwählen:

Vollautomatischer Betrieb

Tägliche Ertragsabrechnung

Flexible Auszahlungsoptionen

Anpassbare Konfiguration je nach Marktsituation

Während ETF-Kapitalflüsse kurzfristig starke Schwankungen auslösen können, laufen Mining-Verträge gemäß festgelegten Bedingungen weiter - ein "Cashflow-Puffer", den viele Investoren in volatilen Marktphasen gezielt aufbauen möchten.

Über NOW DeFi: Doppelte Absicherung durch Regulierung und mehrstufige Sicherheitsarchitektur

Der Hauptsitz von NOW DeFi befindet sich im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen orientiert sich am EU-Regulierungsrahmen MiCA für Krypto-Assets sowie an den Finanzdienstleistungsstandards gemäß MiFID II.

Das Sicherheitssystem umfasst unter anderem:

• Jährliche Finanz- und Compliance-Prüfung durch PwC

• Verwahrversicherung über Lloyd's of London

• Cloudflare Enterprise-Firewall + McAfee Cloud-Sicherheitssystem

• 24/7 mehrschichtige Verschlüsselung und Echtzeit-Sicherheitsüberwachung

Unterstützt werden gängige digitale Assets wie USDT, BTC, ETH, LTC, USDC, XRP, BCH, DOGE und SOL. Nutzer können ihre Mining-Allokation flexibel an die jeweilige Marktstrategie anpassen.

Beispiele gängiger Vertragsrenditen

Nachfolgend einige Beispielverträge (konkrete Konditionen können je nach Plattformangebot variieren):

Neukunden-Testvertrag

Investitionsbetrag: 100 US-Dollar

Laufzeit: 2 Tage

Kapital + Rendite: 100 US-Dollar + 8 US-Dollar

Avalon Miner A1346-126T

Investitionsbetrag: 500 US-Dollar

Laufzeit: 5 Tage

Kapital + Ertrag: 500 US-Dollar + 30 US-Dollar

WhatsMiner M50S+

Investitionsbetrag: 1.200 US-Dollar

Laufzeit: 10 Tage

Kapital + Ertrag: 1.200 US-Dollar + 147,60 US-Dollar

Bitcoin Miner S21+ Hyd

Investitionsbetrag: 5.000 US-Dollar

Laufzeit: 25 Tage

Kapital + Ertrag: 5.000 US-Dollar + 1.750 US-Dollar

Bitcoin-Miner-S21-XP-Hydro

Investitionsbetrag: 12.000 US-Dollar

Laufzeit: 37 Tage

Kapital + Ertrag: 12.000 US-Dollar + 7.104 US-Dollar

Air Cooling Mining Box - 40ft

Investitionsbetrag: 34.000 US-Dollar

Laufzeit: 35 Tage

Kapital + Ertrag: 34.000 US-Dollar + 18.445 US-Dollar

Weitere Vertragsdetails finden Sie auf der offiziellen Website von NOW DeFi.

Wie kann man teilnehmen und tägliche Erträge erzielen?

1. Registrierung abschließen

Besuchen Sie nowdefi.com und erstellen Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse ein Konto.

2. Mining-Vertrag auswählen

Wählen Sie aus verschiedenen Cloud-Mining-Verträgen das passende Modell - technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

3. Tägliche Erträge erhalten

Nach Aktivierung läuft der Vertrag automatisch und die Erträge werden täglich gutgeschrieben.

Fazit

Die starken Kapitalzuflüsse in Bitcoin-ETFs senden positive Signale - doch die gleichzeitige Absicherung durch Institutionen zeigt, dass der Markt weiterhin von hoher Volatilität geprägt ist. Chancen entstehen, Risiken bleiben bestehen.

Solange der Trend nicht eindeutig bestätigt ist, kann der Aufbau stabiler Cashflow-Strukturen eine defensivere Strategie darstellen als die reine Spekulation auf Kursbewegungen.

Weitere Informationen: https://nowdefi.com

( Hier klicken, um die mobile App herunterzuladen )

In volatilen Marktphasen ist Vorbereitung oft wichtiger als die reine Richtungsprognose.