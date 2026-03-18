Alibaba setzt ein klares Signal im globalen KI-Wettlauf. Mit deutlichen Preiserhöhungen und neuen Produkten rückt die Monetarisierung in den Fokus. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb unter den Tech-Giganten spürbar.KI-Preisschock bei Alibaba: Warum Investoren jetzt genau hinschauen sollten Alibaba erhöht die Preise für zentrale KI-Dienstleistungen deutlich und signalisiert damit eine neue Phase der Monetarisierung. Betroffen sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de