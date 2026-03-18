Erfurt (ots) -Die 18. Staffel des Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF) steuert auf ihren Höhepunkt zu: Die besten sieben Acts präsentieren sich im großen Live-Finale und kämpfen um den Titel Songwriterin oder Songwriter des Jahres 2026. Moderiert wird die Show vom "Dein Song"- Moderationsduo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner, zu sehen am Freitag, 20. März 2026, um 19:05 Uhr bei KiKA, auf kika.de, in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html), im ZDF-Streaming sowie in der ZDFtivi-App.In Hürth bei Köln fällt die Entscheidung: Welcher Song überzeugt das Publikum im Finale? Per Telefon und online auf kika.de gibt es am Show-Abenddie Möglichkeit, live über die Favoritin oder den Favoriten abzustimmen. Dem Songwriting-Talent des Jahres winkt neben der begehrten "Dein Song"-Trophäe eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro.In der Finalshow präsentieren die Acts ihre Songs zum ersten Mal gemeinsam mit ihren prominenten Musikpatinnen und Musikpaten vor einem großen Publikum. Darauf freuen sich in diesem Jahr Musiker, Produzent und YouTube-Star Marti Fischer, die Singer-Songwriterinnen Loi, Esther Graf, LOTTE und Leslie Clio sowie die beiden Singer-Songwriter Tom Twers und Levent Geiger. "Es ist so schön zu sehen, wie junge Menschen durch Musik motiviert werden", blickt Esther Graf auf das große Potential der Final-Acts. Marti Fischer sieht Parallelen zu seiner eigenen, musikalischen Vergangenheit: "Als junger Marti habe ich jede Gelegenheit genutzt, um mit den mir zur Verfügung stehenden, knappen Mitteln Musik zu machen. Seitdem entwickle ich mich stetig weiter und genieße es sehr." Passend dazu hat Tom Twers für erfolgreiches Songwriting ein ganz einfaches Rezept und rät den Talenten: "Habt keine Angst, Fehler zu machen. Fehler und das Unperfekte bilden oft die schönsten Ideen!"Diese Acts stehen mit ihren Songs und ihren Musikpatinnen und -paten auf der Final-Bühne:- Rina (14) & Aki (18) aus Herzogenaurach und Levent Geiger mit "Without You"- Richard (17) aus Essen und Loi mit "Summers of The Past"- Matilda (14) aus Schwetzingen und Marti Fischer mit "Dann bist du frei"- Tom (16) aus Dormagen und Tom Twers mit "Lovesongs"- Samuel (13) aus Renningen und LOTTE mit "Come On, I'm Waiting"- Luis (17) aus Eltville-Erbach und Esther Graf mit "Irgendwo dazwischen"- Neyla (14) aus Dresden und Leslie Clio mit "Unconditional"Auch die neue "Dein Song"-Jury mit Singer-Songwriterin Madeline Juno, "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate sowie Sängerin und Produzentin Aisha Vibes wird am Finalabend im Studio mitfiebern. "Den jungen Talenten wünsche ich, dass sie sich von äußeren Einflüssen wie Druck oder Erwartungen nicht beirren lassen und ihre Performance mit uns zusammen genießen können!", ermutigt Madeline Juno die Acts vor dem entscheidenden Auftritt.Special Guest in der Show ist Singer-Songwriterin und ehemalige "Dein Song"-Gewinnerin LINA mit ihrem Song "Liebst Mich". Außerdem werden alle Kandidatinnen und Kandidaten der 18. Staffel mit einer gemeinsamen Performance und dem selbst geschriebenen Staffelsong "Hand in Hand" auf der Showbühne begeistern.Bereits am Vorabend des Finales begrüßen Jeannie Naomi Wagner und LINA die Fans live aufSocial Media.Hier spielen sie Musik-Challenges und beantworten Fragen aus der Community.Während ein Live-Chat auf kika.de zum gemeinsamen Austausch parallel zur Show am 20. März einlädt, bekommen die Fans im direkten Anschluss an das Finale auf Social Media sowie auf kika.de, in der KiKA-App und im ZDF-Streaming noch einmal den Gewinner-Titel und ein erstes Interview mit der Songwriterin oder dem Songwriter des Jahres 2026 präsentiert.Auch die 19. "Dein Song"-Staffel ist bereits in Sichtweite: Auf kika.de können sich junge Komponistinnen und Komponisten bereits jetzt mit ihren Songideen für die neue Ausgabe bewerben. Hier gibt es auch weitere, wissenswerte Informationen zum Format, ein speziell für den Final-Abend konzipiertes "Dein Song"-Bingo sowie alle Songs, Steckbriefe und Homestorys der Talente."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Loos.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH / www.foolproofed.deMarkus Hermjohannes / Tel: +49 178 251 532 8 / markus@foolproofed.deCharlotte Rüter / Tel.: +49 1573 0958813 / rueter@foolproofed.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6238090