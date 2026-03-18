DAX setzt Erholung fort - Anleger blicken auf Fed-Entscheid

Der Dax setzt zur Wochenmitte seine Erholung fort und startet mit leichten Gewinnen in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 sowie die US-Indizes notieren am Morgen höher. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit moderaten mit Gewinnen.
Im Mittelpunkt des Tages steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Abend erwartet wird. Eine Veränderung des Leitzinses gilt als äußerst unwahrscheinlich, umso größer ist die Aufmerksamkeit für den begleitenden Ausblick und die aktualisierten Projektionen zu Wachstum und Inflation. Angesichts geopolitischer Risiken und erhöhter Energiepreise dürfte die Notenbank einen betont datenabhängigen Kurs unterstreichen.
HelloFresh steht erneut deutlich unter Druck. Zwar zeigt sich das operative Ergebnis dank Einsparungen robuster, doch der verhaltene Ausblick belastet die Stimmung und führte zu einem erneuten Abverkauf der Aktie.
Die Aktie der TAG Immobilien AG startet nach Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2025 mit einem Plus in den Handel. Der Konzern profitierte im vergangenen Jahr von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum, senkte den Leerstand weiter und übertraf seine eigenen Gewinnziele. Stabile Mieteinnahmen in Deutschland und Polen sorgen zudem für Auftrieb.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Nebius Group N.V
|Bull
|UN5TRR
|2,89
|88,09258 USD
|3,46
|Open End
|DAX
|Bear
|UN3WTK
|3,84
|24180,893292 Punkte
|60,24
|Open End
|DAX
|Bull
|UN5UT0
|4,19
|23460,00 Punkte
|56,33
|Open End
|DAX
|Bear
|UG34TJ
|31,35
|26941,441665 Punkte
|7,65
|Open End
|DAX
|Bear
|UN5MVW
|5,58
|24354,356488 Punkte
|42,37
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Air Liquide S.A.
|Call
|UN05U7
|0,12
|210,00 EUR
|14,73
|16.09.2026
|Hannovern Rück SE
|Call
|UG1LEZ
|0,46
|297,864768 EUR
|12,59
|17.06.2026
|BP PLC
|Call
|UN0E77
|0,75
|520,00 GBp
|5,3
|16.09.2026
|SoFi Technologies Inc.
|Call
|UN4AYH
|1,45
|20,00 USD
|4,69
|17.06.2026
|Heidelberg Materials AG
|Call
|UG1P14
|0,88
|220,00 EUR
|5,72
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UN5BSM
|1,11
|22943,060976 Punkte
|30
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H8P
|3,54
|18987,697099 Punkte
|5
|Open End
|DAX
|Short
|UN0E3J
|3,97
|25312,37833 Punkte
|15
|Open End
|SAP SE
|Long
|UN3ZEB
|7,57
|133,017298 EUR
|5
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|UG3KSA
|4,64
|299,631473 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2026; 10:15 Uhr;
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