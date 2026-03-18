Trotz der eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zeigt sich der Goldpreis derzeit relativ schwach. Ein Branchen-Insider nennt die Gründe für die enttäuschende Entwicklung und äußert sich zu den weiteren Perspektiven der Krisenwährung. Anstatt von der Unsicherheit zu profitieren, tendierte das gelbe Edelmetall seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs sogar leicht nach unten. Für viele Marktbeobachter ist das ungewöhnlich, denn traditionell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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