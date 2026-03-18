Acht Aktien und eine Strategie mit Zertifikaten, mit denen Anleger in turbulenten Zeiten Risiken minimieren und dennoch Rendite erzielen. Eine gute Verteidigung ist wichtig, auch an den Aktienmärkten. Nach dreieinhalb Jahren mit nahezu durchgehend steigenden Kursen haben die Risiken deutlich zugenommen. Die großen Indizes liegen bei Bewertungskennziffern wie dem KGV über dem langjährigen Durchschnitt. Und das, obwohl der Angriff Trump-Amerikas auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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