Die Verbio-Aktie kennt momentan keine Obergrenzen. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell leicht und steht bei knapp 37,30 €. Damit steht sie wieder auf dem Niveau von Ende 2023. Was könnte jetzt ratsam sein? Iran-Konflikt treibt Öl- und Gaspreise Tagtäglich wird in den Medien berichtet, dass die Tanker vollbeladen sind, aber nicht durch die Straße von Hormus fahren. Es besteht die Gefahr, dass sie von Iran beschossen werden. Rund 20% des Erdölbedarfs werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de