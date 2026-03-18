Die HelloFresh-Aktie bricht am Mittwochmorgen zeitweise um mehr als -10% ein und fällt damit auf ein neues Allzeittief bei nur noch knapp über 4 €. Was treibt Anleger weiter aus der Aktie des Kochboxen- und Fertigmahlzeitenherstellers und ist ihr Schicksal damit endgültig besiegelt? Massiver Umsatzrückgang 2025 Die von HelloFresh vorgelegten Zahlen für das vergangene Jahr und vor allem die Prognose für das laufende Jahr lassen jede Hoffnung auf Besserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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