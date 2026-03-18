SpaceX setzt mit dem 10.000. aktiven Satelliten einen historischen Punkt in der Raumfahrtgeschichte - und sorgt zugleich für Kontroversen. Wie viel Wachstum verkraftet der Orbit noch, bevor es kritisch wird? Das US-Unternehmen SpaceX hat am 16. März 2026 eine historische Marke in der Raumfahrtgeschichte gesetzt. Mit dem erfolgreichen Start von 25 weiteren Satelliten vom Typ V2 Mini Optimized befinden sich nun erstmals mehr als 10.000 aktive Starlink-Einheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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