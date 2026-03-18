Die Story klang perfekt: starkes Wachstum, großer Markt, skalierbares Geschäftsmodell. Doch dann ist HelloFresh ins Straucheln geraten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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