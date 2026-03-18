© Foto: Andrey Metelev - UnsplashDie Aktie von Musik-Streaming-Anbieter Tencent Music ist unter die Räder gekommen, nachdem die Zahl der aktiven User überraschend zurückgegangen ist. Nach Quartalszahlen: Spotify-Rivale bricht crashartig ein Schock für die Anlegerinnen und Anleger des Spotify-Rivalen Tencent Music Entertainment: Zwar sind die am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen auf den ersten Blick zufriedenstellend ausgefallen, doch bei genauerem Hinsehen zeigten sich deutliche Schwächen. Die quittierten Investoren mit einem crashartigen Abverkauf und Verlusten der Aktie in Höhe von 24,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 15,9 Prozent auf 1,24 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die …Den vollständigen Artikel lesen
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