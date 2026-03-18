Auch wenn die Aktie von Fielmann den MDAX verlassen muss und künftig nur noch im SDAX notiert: Die Aktie ist einen Blick wert. Die strukturellen Treiber sind intakt - eine alternde Bevölkerung, zunehmende Fehlsichtigkeit bei Jüngeren, Brillen als Modeprodukt sowie technische Innovationen. Zu diesem Schluss kommt nun auch die Bank of America (BofA). AKTIONÄR-Leser wissen: Fielmann befindet sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Der Fokus liegt auf Filialoptimierung, effizienteren Konzepten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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