Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,30 auf EUR 1,90.
Zusammenfassung:
Enapter hat vorläufige KPIs für 2025 veröffentlicht. Der Umsatz lag am oberen Ende der Guidance von €20 Mio. bis €22 Mio. und übertraf unsere Prognose um 10%. Das EBITDA von €-18,1 Mio. blieb jedoch deutlich unter der EBITDA-Guidance von €-9 Mio. bis €-10 Mio. und unserer Prognose von €-10 Mio., hauptsächlich aufgrund zweier Einmalaufwendungen. Der Auftragsbestand sank im Jahresvergleich um ca. 16% auf €36 Mio., bildet aber weiterhin eine solide Basis für ein starkes Umsatzwachstum, da das Management €29 Mio. des Auftragsbestands im laufenden Jahr verumsatzen möchte. Der Krieg der USA/Israel gegen den Iran inklusive der weitgehenden Schließung der Straße von Hormus führt zu einer hohen globalen makroökonomischen Unsicherheit. Stark steigende Öl- und Erdgaspreise bergen Inflations- und Rezessionsrisiken. Eine erhebliche Beeinträchtigung der globalen Lieferketten ist möglich. Dies und der niedrige Auftragseingang im Jahr 2025 veranlassen uns, unsere Schätzungen zu reduzieren. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €1,90 (zuvor: €2,30). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 40%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: H2O_GR-2026-03-18_DE
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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