Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH



18.03.2026 / 11:38 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.03.2026 Kursziel: 1,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.11.2025: Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,30 auf EUR 1,90.



Zusammenfassung:

Enapter hat vorläufige KPIs für 2025 veröffentlicht. Der Umsatz lag am oberen Ende der Guidance von €20 Mio. bis €22 Mio. und übertraf unsere Prognose um 10%. Das EBITDA von €-18,1 Mio. blieb jedoch deutlich unter der EBITDA-Guidance von €-9 Mio. bis €-10 Mio. und unserer Prognose von €-10 Mio., hauptsächlich aufgrund zweier Einmalaufwendungen. Der Auftragsbestand sank im Jahresvergleich um ca. 16% auf €36 Mio., bildet aber weiterhin eine solide Basis für ein starkes Umsatzwachstum, da das Management €29 Mio. des Auftragsbestands im laufenden Jahr verumsatzen möchte. Der Krieg der USA/Israel gegen den Iran inklusive der weitgehenden Schließung der Straße von Hormus führt zu einer hohen globalen makroökonomischen Unsicherheit. Stark steigende Öl- und Erdgaspreise bergen Inflations- und Rezessionsrisiken. Eine erhebliche Beeinträchtigung der globalen Lieferketten ist möglich. Dies und der niedrige Auftragseingang im Jahr 2025 veranlassen uns, unsere Schätzungen zu reduzieren. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €1,90 (zuvor: €2,30). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 40%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: H2O_GR-2026-03-18_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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