Whatsapp arbeitet an einer neuen Funktion, um Anrufe über den Messenger zu verbessern. Davon dürften primär Android-User:innen profitieren. Wie du dein Gegenüber bei Anrufen künftig besser verstehen sollst. Auch wenn Whatsapp von vielen wohl als reiner Text-Messenger genutzt wird: Sprach- und Videoanrufe sind integraler Bestandteil der App - egal, ob im Web, auf Android-Geräten oder unter iOS. Gerade auf Android-Smartphones gab es bisher aber immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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