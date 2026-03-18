Frankfurt am Main (ots) -Max rechnet mit über sechzig nicht mehr mit der großen Liebe, bis er auf die verheiratete Anna trifft. Finden die beiden zusammen? Mit Matthias Brandt und Martina Gedeck in den Hauptrollen hat der hr das Hörspiel "Liebe" nach dem frisch erschienenen Roman von Thomas Hettche produziert - anzuhören ab Mittwoch, 18. März, in ARD Sounds.Max (Matthias Brandt) stellt künstliche Augen her. Er ist Okularist. In seiner Praxis formt er über der Flamme des Bunsenbrenners feine Glaskugeln, versieht sie mit farbigen Äderchen, Iris und Pupille. Max weiß von der stillen Sprache der Blicke. An den Blitzschlag der Liebe glaubt er aber mit Anfang sechzig nicht mehr. Bis er eines Sommerabends Anna (Martina Gedeck) begegnet und ihn die Gefühle in ungekannter Wucht überwältigen. Anna geht es genauso, doch sie ist verheiratet, und so bleiben den beiden immer nur Tage, das zu leben, was nicht sein darf. Das stürzt Max in Verzweiflung, denn er weiß, er hat seine große Liebe gefunden. Und er ahnt, dass sie ihn auf eine unheimliche Probe stellen wird. In seiner Geschichte taucht Thomas Hettche ein in das größte und schönste aller Gefühle. Zärtlich und voller Leidenschaft erzählt er von einer späten und umso unbedingteren Liebe. Matthias Brandt: "Diese Unbedingtheit, von der da erzählt wird, ist die Sensation der Geschichte. Dass diese Liebe nicht daraufhin betrachtet wird, wie man sie in seinen bürgerlichen Rahmen einpasst, sondern dass sie eine solche Kraft darstellt, dass diese Liebe das Normative ist für das Leben dieser beiden." Martina Gedeck ergänzt: "Vor allem wird in dem Stück ganz genau beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn man verliebt ist und was sich da innerlich abspielt. Das ist wie ein Tsunami, der plötzlich über einen kommt. Und alles ist plötzlich anders."Bearbeitung und Regie: Leonhard KoppelmannRedaktion: Cordula HuthMusik: Jens ThomasMit: Matthias Brandt als Max, Martina Gedeck als Anna sowie Heikko Deutschmann, Maren Eggert, Felix von Manteuffel, Torben Romainczyk, Nele Rosetz und Alicia Weiß."Liebe" anhören"Liebe" ist verfügbar ab Mittwoch, 18. März, in ARD Sounds (https://1.ard.de/liebe-hoerspiel). hr2-kultur sendet das Hörspiel am Ostermontag, 6. April, 14 Uhr.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentinJanina SchmidTel.: 069 155 4498E-Mail: janina.schmid@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6238188