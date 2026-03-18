Während die klassische Suchmaschinenoptimierung auf Backlinks setzt, entscheiden bei generativer KI-Suche die Erwähnungen auf Drittquellen. Der Test mit einer erfundenen Teemarke zeigt, welche Platzierungen im Web zählen. Haben Sie die neue Matcha-Marke "Matchatteus Premium Ceremonial Grade" schon probiert? Wer den KI-Modus von Google, ChatGPT oder Perplexity fragt, welches Matcha-Pulver am besten bewertet wird oder was der beste Matcha ist, bekam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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