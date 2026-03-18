Der Der spanische Feststoffbatterie-Entwickler Basquevolt vermeldet den Einstieg der Axon Partners Group als neuen Investor. Hinzu kommen ergänzende öffentliche Mittel durch das Centre for the Development of Technology and Innovation (CDTI). Basquevolt wurde 2022 von den Unternehmen Iberdrola, CIE Automotive, Enagás, EIT InnoEnergy und CIC energiGUNE zusammen mit der baskischen Regierung ins Leben gerufen, um Feststoffbatterien zu erforschen, zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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