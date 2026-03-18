Die Stellantis-Marke DS Automobiles präsentiert mit dem neuen DS N°7 den Nachfolger des DS 7. Die Neuauflage des Kompakt-SUV auf Basis der Plattform STLA-Medium fährt sowohl mit rein elektrischem Antrieb als auch mit Hybrid-Technik vor. Preise sind noch nicht publik. Die Pariser Premiummarke DS stellt den Nachfolger ihres seit 2018 erhältlichen Bestsellers DS 7 vor. Dieser wechselt von der EMP2-Plattform auf Stellantis' STLA-Medium-Architektur - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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