© Foto: Klaudia Radecka - picture alliance / NurPhotoSamsung und AMD bauen ihre Partnerschaft aus und setzen auf KI-Speicher. Der Deal zeigt, wie hart der Wettbewerb um Zukunftstechnologien geworden ist.Samsung Electronics und Advanced Micro Devices (AMD) treiben ihre Zusammenarbeit im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz weiter voran. Beide Konzerne haben laut Reuters eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre strategische Partnerschaft bei Speicherchips auszubauen. Im Fokus steht die Lieferung von Samsungs nächster Generation an Hochleistungsspeicher. Der sogenannte High Bandwidth Memory der vierten Generation soll in künftigen KI-Beschleunigern von AMD zum Einsatz kommen. Parallel wollen die Unternehmen optimierte …Den vollständigen Artikel lesen
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