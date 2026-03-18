DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise Februar nach Ländern (endgültig)
=== gg Vormonat gg Vorjahr +/- Prozent +/- Prozent Feb 26 Jan 26 Feb 26 Jan 25 Eurozone +0,6 -0,6 +1,9 +1,7 EU +0,6 -0,4 +2,1 +2,0 Belgien +2,5 -1,6 +1,4 +1,4 Bulgarien +0,2 +0,6 +2,1 +2,3 Dänemark +0,9 -0,7 +0,5 +0,6 Deutschland +0,4 -0,1 +2,0 +2,1 Estland +0,8 +0,8 +3,2 +3,8 Finnland +1,2 -0,1 +1,8 +1,0 Frankreich +0,7 -0,4 +1,1 +0,4 Griechenland +0,3 -0,7 +3,1 +2,9 Irland +0,8 -1,0 +2,5 +2,5 Italien +0,5 -1,0 +1,5 +1,0 Kroatien +0,3 +0,1 +3,9 +3,6 Lettland +0,3 -0,1 +2,4 +2,9 Litauen +1,0 +1,2 +3,3 +2,8 Luxemburg +1,4 -1,3 +1,8 +1,6 Malta +0,4 -0,6 +2,3 +2,3 Niederlande +1,5 -1,3 +2,3 +2,2 Österreich +0,8 -0,8 +2,3 +2,1 Polen +0,4 +0,7 +2,5 +2,5 Portugal +0,1 -1,0 +2,1 +1,9 Rumänien +0,6 +0,8 +8,3 +8,5 Schweden +0,7 0,0 +1,7 +2,0 Slowakei +0,1 +2,0 +4,0 +4,3 Slowenien +0,6 -0,5 +2,8 +2,4 Spanien +0,4 -0,8 +2,5 +2,4 Tschechien -0,1 +0,9 +1,0 +1,2 Ungarn 0,0 +0,6 +1,6 +2,3 Zypern 0,0 -0,3 +0,9 +1,2 Island +1,3 +0,3 +4,7 +4,4 Norwegen +0,7 +0,5 +2,6 +3,5 Schweiz 0,0 -0,1 +0,5 +0,2 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
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March 18, 2026 06:22 ET (10:22 GMT)
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