Mainz (ots) -
Woche 16/26
Montag, 13.04.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Terra X History
Dodi und Diana
Deutschland 2024
1.15 Momente der Geschichte II
Entscheidende Schlachten
Deutschland 2015
2.00 Momente der Geschichte II
Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation
Deutschland 2017
2.45 Momente der Geschichte II
Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV.
Deutschland 2015
3.30 Momente der Geschichte II
Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern
Deutschland 2015
4.15 Die Geschichte der Landwirtschaft
Von der Weide auf den Teller
Deutschland 2023
4.45 Die Geschichte der Landwirtschaft
Vom Acker auf den Teller
Deutschland 2023
ZDF-History: Göttinnen der Leinwand - entfällt!!!
ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire- entfällt!!!
Momente der Geschichte II - Von Heinrich IV. bis Bismarck - entfällt!!!
Momente der Geschichte II - Wege der Deutschen - entfällt!!!
Dienstag, 14.04.
Bitte Programmänderung beachten:
9.45 plan b: Der grüne Güterverkehr
Von der Vision zur Realität
Deutschland/Belgien/Italien 2025
Die Tricks der Luxusmarken - mit Pia Osterhaus - entfällt!!!
Donnerstag, 16.04.
Bitte Programmänderung beachten:
18.00 ZDFzeit
besseresser
Die fiese Ferrero-Show
Deutschland 2023
Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6238198
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