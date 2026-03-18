DJ Fachverband IVA sieht für Deutschland keine Düngemittelknappheit

DOW JONES--Der Industrieverband Agrar (IVA) rechnet wegen der Blockade der Straße von Hormus für die aktuelle Düngesaison nicht mit Problemen bei der Versorgung der deutschen Landwirtschaft mit Mineraldüngern. Erste Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf die Preisentwicklung seien zwar spürbar, aber von Preisspitzen wie nach Russlands Überfall auf die Ukraine vor vier Jahren sei der Markt noch weit entfernt, erklärte der IVA, der die Interessen der deutschen Produzenten von Mineraldüngern vertritt.

Die deutschen Hersteller allein können 75 Prozent des Bedarfs hierzulande mit ihren Anlagen decken, heißt es in der Mitteilung. Durch die Straße von Hormus werden auch Düngemittel verschifft, die in den Golfstaaten produziert werden.

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March 18, 2026 06:45 ET (10:45 GMT)

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