München (ots) -Der ikonische Claim "ich liebe es" wird 2026 zur emotionalen Jahresklammer von McDonald's Deutschland. Die einleitende Markenkampagne steht dabei ganz im Zeichen von Familien und gemeinsamen Momenten.Jeder Mensch verbindet mit McDonald's persönliche "ich liebe es"-Momente. Für viele sind es Erinnerungen an die Kindheit: der erste Besuch nach der Schule, das Happy Meal im Familienurlaub oder der ersehnte Stopp auf langen Autofahrten. Diese besonderen Augenblicke bleiben im Kopf - und im Herzen. Dies zeigt auch die aktuelle McDonald's Umfrage: Rund 75 Prozent der Befragten verbinden mit McDonald's positive Erinnerungen an ihre Kindheit.*Genau dieses Gefühl greift McDonald's Deutschland jetzt auf und stellt "ich liebe es" als übergeordnetes Kommunikationsthema wieder in den Mittelpunkt der Markenkommunikation. Der ikonische Claim "ich liebe es" wurde 2003 in Deutschland entwickelt und später weltweit übernommen. Heute ist der Claim international etabliert und steht wie kaum ein anderer für die emotionalen Markenerlebnisse von McDonald's.Mit der Rückkehr von "ich liebe es" setzt McDonald's Deutschland ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der Markenkommunikation unter der Leitung von Stijn Mentrop, der seit dem 1. Juli 2025 als Chief Marketing Officer die Marketingverantwortung bei McDonald's Deutschland trägt."McDonald's bringt Menschen zusammen und schafft gemeinsame Momente, die in Erinnerung bleiben. Genau dieses Gefühl stellen wir mit 'ich liebe es' 2026 wieder in den Mittelpunkt. Denn 'ich liebe es' ist nicht nur ein Claim, sondern die Erneuerung unseres Versprechens, für unsere Gäste in jedem Moment da zu sein, ihre Erwartungen zu erfüllen und ihnen jeden Tag ein gutes Gefühl zu geben.", so Stijn Mentrop, Marketingvorstand von McDonald's Deutschland.Weil's heute McDonald's gibtIm Mittelpunkt der neuen "ich liebe es"-Markenkampagne steht der Familienalltag. Unter dem Titel "Weil's heute McDonald's gibt" greifen die Motive mit einem Augenzwinkern vertraute Situationen auf und knüpfen an persönliche Erinnerungen rund um McDonald's an. Eine aktuelle Umfrage bestätigt: Mehr als 50 Prozent der Befragten empfanden einen Besuch bei McDonald's in ihrer Kindheit als etwas ganz Besonderes.*"Es ist nicht nur das Essen, das so viele Menschen emotional mit McDonald's verbindet, sondern auch die damit verbundenen Erinnerungen und Gefühle. Einige der bedeutendsten Momente im Leben werden bei einer Mahlzeit geteilt und für viele Menschen auf der ganzen Welt steht McDonald's im Mittelpunkt dieser Momente." so Laerke Herthoni, Regisseurin des TV-Spots zur "ich liebe es" Markenkampagne.Zur Verbreitung der "ich liebe es"-Markenkampagne setzt McDonald's auf eine dynamische Kampagne bestehend aus TV, Online, Social Media und Creator-Kooperationen. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von Iconoclast, Regie führte Laerke Herthoni.* Das Marktforschungsinstitut Appinio hat im Februar 2026 im Auftrag von McDonald's 1.000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt, repräsentativ für die Alters- und Geschlechtsverteilung der deutschen Gesamtbevölkerung.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6238254