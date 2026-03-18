Fast täglich berichten die einschlägigen Informationsdienste der Branche über Umfrageergebnisse, Produkttests und Ähnliches mehr. Fraglich ist, ob und welche dieser Informationen den Makler bei seiner Auswahl unterstützt. AssCompact Kolumnist Hans-Ludger Sandkühler ordnet die Kriterien ein. Ein Artikel von Hans-Ludger SandkühlerVersicherungsmakler sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihrem Rat an den Versicherungsnehmer eine hinreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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