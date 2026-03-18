Infolge des Iran-Kriegs sind nicht nur die Benzinpreise nach oben geschnellt. Die Lage in Nahost führte auch zu steigenden Renditen bei Staatsanleihen. Auch die Bauzinsen reagierten. Florian Pfaffinger, Mitglied im Expertenrat des Kreditvermittlers Dr. Klein, blickt auf die aktuellen Entwicklungen am Zinsmarkt. Lange Zeit bewegten sich die Baufinanzierungszinsen konstant seitwärts mit lediglich kleineren Schwankungen. Der repräsentative Zins von Dr. Klein für eine zehnjährige Baufinanzierung lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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