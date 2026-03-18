München (ots) -Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes und der Einführung der Krisendienste Bayern zieht die CSU-Landtagsfraktion eine positive Bilanz. Die von der Landtagsfraktion angestoßene Neuausrichtung hin zu frühzeitiger Hilfe, Prävention, mehr Würde und Selbstbestimmung ist ein bundesweites Erfolgsmodell. Nun verlangen neue Herausforderungen entschlossene Schritte.Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion:"Das Gesetz war ein echter Paradigmenwechsel. Erstmals stand nicht mehr die Unterbringung im Mittelpunkt, sondern die Hilfe für Menschen in akuten psychischen Krisen. Die flächendeckenden Krisendienste sind heute in ganz Bayern rund um die Uhr erreichbar und haben bereits zehntausenden Menschen schnell und unbürokratisch geholfen. Damit haben wir Bayern bundesweit an die Spitze einer modernen und menschenwürdigen Psychiatriepolitik geführt. Prävention, Menschlichkeit und eine verlässliche Versorgung bleiben auch künftig das stabile Fundament bayerischer Gesundheitspolitik."Bernhard Seidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion:"Wir haben - auch dank des großen Engagements der Bezirke - früh die richtigen Weichen gestellt, aber gerade bei Kindern und Jugendlichen wächst der Handlungsdruck spürbar. Auch der Fachkräftemangel verlangt entschlossenes Handeln. Deshalb setzen wir weiter auf klare gesetzliche Leitplanken, gezielte Anreize und holen alle Beteiligten an einen Tisch. Unser Bayerischer Kindergesundheitsgipfel ist ein Beispiel. Jeder Mensch in Bayern muss im Krisenfall schnell, niedrigschwellig und in Würde Hilfe erhalten. Deshalb treiben wir auch den Ausbau barrierefreier Zugänge, insbesondere durch Online-Beratungsangebote, mit Nachdruck voran."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6238265