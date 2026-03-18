HelloFresh erzielt Fortschritte im Effizienzprogramm

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Die HelloFresh-Aktie markierte zur Wochenmitte zeitweise ein neues Allzeittief.



HelloFresh, ein führender Anbieter von Kochboxen und Zutaten, legte zur Wochenmitte Quartalszahlen vor. Gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag (ca. 4,61 Euro) verlor die Aktie bis zum Mittwochmittag rund 15 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die HelloFresh-Gruppe ein währungsbereinigtes EBITDA von rund 422,8 Mio. Euro - ein Plus von etwa 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ist vor allem auf Fortschritte bei der Umsetzung des Effizienzprogramms zurückzuführen.



Die Umsatzerlöse gingen hingegen währungsbereinigt um rund 9 Prozent zurück - von etwa 7,7 Mrd. Euro auf ca. 6,8 Mrd. Euro. Zudem startete HelloFresh im Sommer 2025 ein Produktinvestitionsprogramm, das die Produktvielfalt und -auswahl für Kundinnen und Kunden erweitern soll. In den vergangenen sechs Monaten ist der Kurs des Berliner Unternehmens um rund 50 Prozent gefallen. Am Mittwochmittag notierte die Aktie bei etwa 3,85 Euro.









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Quelle: HSBC









