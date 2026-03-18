Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 18.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
18.03.2026 12:45 Uhr
199 Leser
Artikel bewerten:
(1)

AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf und platziert Titel über 1,9 Mrd EUR

DJ AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf und platziert Titel über 1,9 Mrd EUR

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei langlaufende Bundesanleihen aufgestockt. Insgesamt platzierte die Finanzagentur über die 2046 und 2056 fällig werdenden Schuldpapiere Titel im Umfang von 1,905 Milliarden Euro. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 12. November 2025 (Fälligkeit 2046) und 11. Februar 2026 (Fälligkeit 2056)): 

=== 
Emission      2,50%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. August 2046 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,899 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  757 Mio EUR 
Marktpflegeumfang  243 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,5    (3,4) 
Durchschnittsrend. 3,36%   (3,15%) 
Durchschnittskurs  87,47   (90,25) 
Mindestkurs     87,45   (90,24) 
Wertstellung    20. März 2026 
 
Emission      2,90%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit am 15. August 2056 
Volumen       1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,961 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,148 Mrd EUR 
Marktpflegeumfang  352 Mio EUR 
Zeichungsquote   1,7    (1,6) 
Durchschnittsrend. 3,45%   (3,47%) 
Durchschnittskurs  89,70   (89,26) 
Mindestkurs     89,66   (89,25) 
Wertstellung    20. März 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 07:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.