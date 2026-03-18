Zürich (www.anleihencheck.de) - Die jüngste Eskalation im Nahen Osten hat die Verwundbarkeit der globalen Energieversorgung erneut sichtbar gemacht, Thomas Fischli-Rutz, Head Emerging Markets bei Fisch Asset Management.Für die Finanzmärkte sei der Konflikt jedoch mehr als nur ein kurzfristiger Ölpreisschock. Er bestätige einen strukturellen Trend: Rohstoffe gewinnen weltweit wieder an strategischer Bedeutung. Die geopolitische Neuordnung verstärke einen Rohstoff-Superzyklus, der sich über Jahre erstrecken könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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