Dublin (www.anleihencheck.de) - Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage stehen vor allem Öl und Aktien im Mittelpunkt, so Daniel Loughney von Mediolanum International Funds.Doch festverzinsliche Wertpapiere würden ebenso viel Aufmerksamkeit verdienen: Seit der Eskalation des Krieges der USA und Israels gegen den Iran Ende Februar hätten die Anleihemärkte komplexer reagiert, als man es normalerweise bei einem geopolitischen Schock erwarten würde. US-Staatsanleihen hätten zunächst von der Nachfrage nach sicheren Häfen profitiert, diese sei jedoch rasch geschwunden, als höhere Ölpreise die Inflationssorgen befeuert hätten. Infolgedessen seien die Renditen von Staatsanleihen wieder gestiegen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen beispielsweise liege derzeit bei rund 4,25%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de